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09 квітня 2021, 16:04 281

У Львові наступного тижня почнуть вакцинацію комунальників та вчителів

09 квітня 2021, 16:04 281
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Фото: із відкритих джерел
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У Львові 12 квітня стартує процес вакцинації людей, які забезпечують життєдіяльність міста, зокрема, працівників комунальних служб та освітян.

Про це в Telegram повідомив мера Львова Андрій Садовий, передає RegioNews.

Вже з наступного тижня починаємо вакцинувати людей, які забезпечують життєдіяльність міста. Це освітяни, водії, контролери та працівники АТП, теплоенерго та інших стратегічних комунальних підприємств”, - написав Садовий.

Він додав, що в місті вже працюють 19 бригад, які проводять вакцинацію, наступного тижня до цього процесу планують залучити ще 5.

Нам дуже важливо, щоб люди, від яких залежить кожен день життя міста, були здоровими і почували себе в безпеці. Думаю, це однозначно пришвидшить вихід міста з посиленого карантину”, - додав мер Львова.

Нагадаємо, у МОЗ сказали, коли Україна отримає довгоочікувану вакцину Pfizer.

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