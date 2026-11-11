На Херсонщині двох військових РФ обвинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо двох російських військовослужбовців, яких обвинувачують у сексуальному насильстві над неповнолітньою жителькою тимчасово окупованої Херсонщини

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews

Йдеться про командира відділення спецпідрозділу "Північ-Ахмат" імені Кадирова та фельдшера мотострілецької роти ЗС РФ.

За даними слідства, 24 березня 2024 року військові під приводом уточнення часу заманили дівчину до автомобіля та силоміць затягнули всередину. Там її примусили проковтнути невідому речовину. Після цього потерпіла опинилася у стані, який обмежував її здатність чинити опір.

Слідство встановило, що неповнолітню вивезли на околицю населеного пункту, де обидва військові зґвалтували її. Згодом дівчину перевезли до будинку, де сексуальне насильство повторилося.

У липні та серпні 2026 року військовослужбовцям РФ повідомили про підозру. Нині обвинувальний акт скерували до суду.

Дії обвинувачених кваліфікували за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з цивільним населенням за попередньою змовою.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.