07:42  11 листопада
Нічна атака на Рівненщину: пошкоджені приватні будинки
08:54  11 листопада
Ракетний удар по Харкову: горіли 38 гаражів і 15 авто, постраждала людина
12:19  11 листопада
На Київщині чоловік одним ударом убив знайомого
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2026, 19:19

На Херсонщині двох військових РФ обвинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої

11 листопада 2026, 19:19
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо двох російських військовослужбовців, яких обвинувачують у сексуальному насильстві над неповнолітньою жителькою тимчасово окупованої Херсонщини

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews

Йдеться про командира відділення спецпідрозділу "Північ-Ахмат" імені Кадирова та фельдшера мотострілецької роти ЗС РФ.

За даними слідства, 24 березня 2024 року військові під приводом уточнення часу заманили дівчину до автомобіля та силоміць затягнули всередину. Там її примусили проковтнути невідому речовину. Після цього потерпіла опинилася у стані, який обмежував її здатність чинити опір.

Слідство встановило, що неповнолітню вивезли на околицю населеного пункту, де обидва військові зґвалтували її. Згодом дівчину перевезли до будинку, де сексуальне насильство повторилося.

У липні та серпні 2026 року військовослужбовцям РФ повідомили про підозру. Нині обвинувальний акт скерували до суду.

Дії обвинувачених кваліфікували за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з цивільним населенням за попередньою змовою.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ військові згвалтування Херсонська область неповнолітня
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
На Кіровоградщині судитимуть чоловіка за сексуальне насильство над вихованкою дитбудинку
11 листопада 2026, 18:59
На Рівненщині молодик ошукав чоловіка майже на мільйон гривень
11 листопада 2026, 18:38
ВАКС дозволив Єрмаку пересуватися всією Україною без окремого дозволу
11 листопада 2026, 18:11
На Сумщині військовий "наторгував" майже мільйон на мінах
11 листопада 2026, 17:55
Рада підтримала законопроєкт про реформу прокуратури: що зміниться для прокурорів
11 листопада 2026, 17:55
На Рівненщині чоловік стріляв з автомата у напрямку багатоповерхівок
11 листопада 2026, 17:48
На Прикарпатті жінка через ревнощі напала на чоловіка зі шваброю
11 листопада 2026, 17:40
На Прикарпатті жінка напала на водійку автобуса
11 листопада 2026, 17:25
Наказав обстріляти житлові будинки Покровська: російському генералу оголосили підозру
11 листопада 2026, 17:16
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Микола Княжицький
Всі блоги »