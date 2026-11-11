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11 листопада 2026, 18:11

ВАКС дозволив Єрмаку пересуватися всією Україною без окремого дозволу

11 листопада 2026, 18:11
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Фото ілюстративне
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Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Тепер він може пересуватися всією територією України без окремого дозволу судді, прокурора чи детектива

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), передає RegioNews.

У прокуратурі не назвали імені особи, щодо якої ухвалили рішення. Водночас із деталей справи випливає, що йдеться саме про Андрія Єрмака.

Зокрема, суд розширив перелік областей, до яких колишній керівник ОП може виїжджати без отримання окремого дозволу правоохоронців або суду.

Раніше Єрмак мав право пересуватися Києвом, Київською, Дніпропетровською, Донецькою, Запорізькою, Миколаївською, Сумською, Харківською та Херсонською областями. Через інші регіони він міг їхати лише транзитом.

Адвокати Єрмака пояснювали необхідність розширення географії пересування його участю у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям.

Оновлене рішення суду дозволяє йому пересуватися без територіальних обмежень у межах України.

Водночас суд не скасував усі процесуальні обов’язки Єрмака, а продовжив строк їхньої дії. Зокрема, він має прибувати на вимогу детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, утримуватися від спілкування з визначеними особами та здати документи для виїзду за кордон.

Нагадаємо, 11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 140 мільйонів гривень.

18 травня ексглава Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов з СІЗО після того, як за нього внесли заставу.

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