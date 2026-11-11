На Рівненщині молодик ошукав чоловіка майже на мільйон гривень

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19-річний житель Дніпропетровщини проведе шість років за ґратами за шахрайство на понад 956 тисяч гривень. Молодик скористався банківськими даними потерпілого, які той передав телефонному шахраю, та протягом кількох годин витрачав чужі гроші

Про це повідомила поліція Рівненщини, передає RegioNews .

За даними слідства, у квітні 2025 року 46-річному чоловіку зателефонував невідомий, який представився працівником фінансової установи. Під приводом захисту банківського рахунку від несанкціонованого втручання він переконав потерпілого повідомити реквізити картки та коди підтвердження операцій.

Отримані дані спільник передав 19-річному жителю Дніпропетровщини, який на той час перебував у Рівному.

Молодик підключив банківську картку потерпілого до системи мобільних безконтактних платежів. Після цього протягом кількох годин розраховувався нею в магазинах техніки, на автозаправних станціях, а також знімав готівку.

Загальна сума завданих потерпілому збитків перевищила 956 тисяч гривень.

Правоохоронці зібрали докази причетності молодика до злочину та повідомили йому про підозру.

Суд визнав обвинуваченого винним і призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Нагадаємо, на Львівщині інспектор митниці організував бізнес на "білих квитках". Вартість своїх "послуг" він оцінював у 13 тисяч доларів.