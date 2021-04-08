Десятки смертей від COVID-19, а Терехов на пляжі: з'явилися фото з luxary-відпочинку в Туреччині
У Харкові лютує пандемія. Не всіх важких пацієнтів можуть госпіталізувати, а секретар Харківської міськради в компанії депутата Харківської облради, екскерівника «Харьковских Известий» Ганною Кузнєцовою відпочиває в дорогому готелі Туреччини.
Відповідні фото опублікував Telegram-канал "Харьков. Бои без правил" передає RegioNews.
На фото видно, як Терехов проходжується холом готелю у компанії Анни Кузнєцової. Також в об'єктив камери потрапив Терехов, який засмагає у шезлонгу.
Раніше цей же Telegram-канал опублікував у себе інформацію про те, що Терехов зупинився в готелі Maxx Royal Belek Golf Resort і заплатив понад 10 тисяч євро. Готель позиціонується як "розкішний готель для найвимогливіших туристів".
Як писав RegioNews, 5 квітня депутат Харківської міськради Аліна Мустафаєва повідомила, що Ігор Терехов в суботу ввечері полетів на відпочинок у Туреччину.
Вона заявила, що вважає неправильним кидати місто, коли цифри хворих весь час зростають. "Нам потрібно кинути всі сили для того, щоб взяти під контроль ситуацію. Нам потрібно боротися з цією напастю, і відпочивати як раз зараз не час", – сказала Мустафаєва.
А у вівторок 6 квітня сам Терехов розмістив у своєму Telegram-каналі інформацію про те, що він перебуває з робочим візитом на турецькому заводі по виробництву автобусів "Карсан".
Нагадаємо також, що останні два тижні Харків знаходиться на межі катастрофи через темпи поширення коронавірусу. Кожен день в місті фіксуються нові антирекорди. За минулу добу зафіксовано 869 випадків. Для порівняння, днем раніше було 697.
Хворих з Харкова, яких не змогли госпіталізувати в лікарні міста, везуть в медзаклади області. Крім того, за даними перевірки НСЗУ, фактична кількість ліжок для госпіталізації хворих коронавірусом не відповідає заявленому у двох міських лікарнях і двох відомчих лікарнях "Укрзалізниці".
Весь цей час міська влада відмовляється вводити "червону зону". Зазначимо, що усі показники для цього вже кілька днів як перевищені. Крім того, серйозно зросла кількість госпіталізацій дітей з тяжкою формою хвороби.
Київські волонтери охарактеризували ситуацію в місті з COVID-19, яку демонструє місцева влада, як "одну суцільну брехню".
Волонтери навіть вимагали скликати позачергову сесію міської ради, щоб підняти питання про порушення кримінальних справ проти виконуючого обов'язки мера Харкова – Ігоря Терехова і керівника департаменту міської освіти через катастрофічну ситуацію з COVID-19.
Харківський журналіст Дмитро Коган писав, що двоє його знайомих, які відвідали масові гуляння на Масляну, організовані в. о. мера Ігорем Тереховим, померли від COVID-19.
Раніше ми писали, що через гуляння на Масляну, влаштовані Ігорем Тереховим, в Харкові стрибок захворюваності ковідом.
Нагадаємо, що Терехова розкритикували за агітацію на Масляну під час загострення ситуації з COVID-19.
Ми також писали, що виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов систематично порушує карантинні правила, ініціюючи та особисто беручи участь у масових піар-заходах, на яких не дотримуються елементарні правила обережності.