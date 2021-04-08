Десятки смертей від COVID-19, а Терехов на пляжі: з'явилися фото з luxary-відпочинку в Туреччині

Ігор Терехов відпочивав у готелі Maxx Royal Belek Golf Resort

Ігор Терехов відпочивав у готелі Maxx Royal Belek Golf Resort

У Харкові лютує пандемія. Не всіх важких пацієнтів можуть госпіталізувати, а секретар Харківської міськради в компанії депутата Харківської облради, екскерівника «Харьковских Известий» Ганною Кузнєцовою відпочиває в дорогому готелі Туреччини.

Відповідні фото опублікував Telegram-канал "Харьков. Бои без правил" передає RegioNews.

На фото видно, як Терехов проходжується холом готелю у компанії Анни Кузнєцової. Також в об'єктив камери потрапив Терехов, який засмагає у шезлонгу.

Раніше цей же Telegram-канал опублікував у себе інформацію про те, що Терехов зупинився в готелі Maxx Royal Belek Golf Resort і заплатив понад 10 тисяч євро. Готель позиціонується як "розкішний готель для найвимогливіших туристів".

Як писав RegioNews, 5 квітня депутат Харківської міськради Аліна Мустафаєва повідомила, що Ігор Терехов в суботу ввечері полетів на відпочинок у Туреччину.

Вона заявила, що вважає неправильним кидати місто, коли цифри хворих весь час зростають. "Нам потрібно кинути всі сили для того, щоб взяти під контроль ситуацію. Нам потрібно боротися з цією напастю, і відпочивати як раз зараз не час", – сказала Мустафаєва.

А у вівторок 6 квітня сам Терехов розмістив у своєму Telegram-каналі інформацію про те, що він перебуває з робочим візитом на турецькому заводі по виробництву автобусів "Карсан".

Нагадаємо також, що останні два тижні Харків знаходиться на межі катастрофи через темпи поширення коронавірусу. Кожен день в місті фіксуються нові антирекорди. За минулу добу зафіксовано 869 випадків. Для порівняння, днем раніше було 697.

Хворих з Харкова, яких не змогли госпіталізувати в лікарні міста, везуть в медзаклади області . Крім того, за даними перевірки НСЗУ, фактична кількість ліжок для госпіталізації хворих коронавірусом не відповідає заявленому у двох міських лікарнях і двох відомчих лікарнях "Укрзалізниці".

Весь цей час міська влада відмовляється вводити "червону зону". Зазначимо, що усі показники для цього вже кілька днів як перевищені . Крім того, серйозно зросла кількість госпіталізацій дітей з тяжкою формою хвороби.

Київські волонтери охарактеризували ситуацію в місті з COVID-19, яку демонструє місцева влада, як "одну суцільну брехню".

Волонтери навіть вимагали скликати позачергову сесію міської ради, щоб підняти питання про порушення кримінальних справ проти виконуючого обов'язки мера Харкова – Ігоря Терехова і керівника департаменту міської освіти через катастрофічну ситуацію з COVID-19.

Харківський журналіст Дмитро Коган писав, що двоє його знайомих, які відвідали масові гуляння на Масляну , організовані в. о. мера Ігорем Тереховим, померли від COVID-19.

Раніше ми писали, що через гуляння на Масляну, влаштовані Ігорем Тереховим, в Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Нагадаємо, що Терехова розкритикували за агітацію на Масляну під час загострення ситуації з COVID-19.

Ми також писали, що виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов систематично порушує карантинні правила, ініціюючи та особисто беручи участь у масових піар-заходах, на яких не дотримуються елементарні правила обережності.