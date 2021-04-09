Харьковская область с 11 апреля переходит в "красную" зону карантина

В регионе очень сложная ситуация с распространением коронавируса

В регионе очень сложная ситуация с распространением коронавируса

Фото: из открытых источников

В воскресенье, 11 апреля на территории Харьковской области официально вводятся ограничения "красной" зоны карантина.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

По его словам, такое решение сегодня, 9 апреля приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время внеочередного заседания.

Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области, и применить на территории Харьковской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - сообщил Немчинов.

В "красной" зоне карантина запрещается работа кафе, ресторанов, ТРЦ, а также проведение массовых мероприятий.

Также там предусматривается ограничение посещения учебных заведений, а местные власти могут самостоятельно принимать решение об ограничении работы транспорта.

Напомним, больных из Харькова, которых не смогли госпитализировать в больницы города, везут в медучреждения области. Кроме того, по данным проверки НСЗУ, фактическое количество коек для госпитализации больных коронавирусом не соответствует заявленному в двух городских больницах и двух ведомственных больницах "Укрзализныци".

Все это время городские власти отказываются вводить "красную зону". Отметим, что все показатели для этого уже несколько дней как превышены. Кроме того, серьезно возросло количество госпитализаций детей с тяжелой формой болезни.

Киевские волонтеры охарактеризовали ситуацию в городе с COVID-19, которую демонстрирует местная власть, как "одна сплошная ложь".

Волонтеры даже требовали созвать внеочередную сессию городского совета, чтобы поднять вопрос о возбуждении уголовных дел против исполняющего обязанности мера Харькова – Игоря Терехова и руководителя департамента городского образования из-за катастрофической ситуации с COVID-19.

Харьковский журналист Дмитрий Коган писал, что двое его знакомых, которые посетили массовые гуляния на Масленицу, организованные и.о. мэра Игорем Тереховым, умерли от COVID-19.

Ранее мы также сообщали, что из-за гуляний на Масленицу, устроенных Игорем Тереховым, в Харькове скачок заболеваемости ковидом.

Терехова раскритиковали за агитацию на Масленицу во время обострения ситуации с COVID-19.

Мы также писали, что исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов систематически нарушает карантинные правила, инициируя и лично принимая участие в массовых пиар-мероприятиях, на которых не соблюдаются элементарные правила осторожности.

Также сообщалось, что секретарь Харьковского горсовета отдыхает в дорогом отеле Турции в то время, когда в городе свирепствует эпидемия, и не всех тяжелых пациентов могут госпитализировать.

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