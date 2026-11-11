Блокування автобуса Нацгвардії на Київщині: ще одного підозрюваного взяли під варту

Фото: Київська обласна прокуратура

У Київській області суд обрав запобіжний захід ще одному чоловіку, якого підозрюють у перешкоджанні роботі підрозділу Національної гвардії України в Петропавлівській Борщагівці Бучанського району. Його взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 66 тисяч гривень

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews ​​​​​​

За даними слідства, чоловік разом з іншими учасниками акції блокував рух службового автобуса Нацгвардії та відтісняв військовослужбовців, які його охороняли. Крім того, він неодноразово бив ногами по кузову автобуса, внаслідок чого транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

Блокування в’їздів і виїздів обмежило рух службового транспорту та перешкодило підрозділу Нацгвардії виконувати покладені на нього завдання.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури чоловіку повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності військового формування в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).

Раніше у справі про блокування підрозділу Нацгвардії в Петропавлівській Борщагівці підозри оголосили ще шістьом особам. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою: чотирьом — без права внесення застави, ще двом — із можливістю вийти під заставу в розмірі 66 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у Київській області суд узяв під варту 22-річного чоловіка, якого підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Національної гвардії під час блокування військового підрозділу в Петропавлівській Борщагівці.

Суд обрав запобіжний захід Валентині Молодій. Вона була учасницею сутичек у Петропавлівській Борщагівці.

Скандал у Петропавлівській Борщагівці спалахнув 2 листопада після поширення в Telegram-каналах повідомлень про нібито катування та незаконне утримання близько 40 чоловіків у приватному будинку. Також стверджувалося, що один із них загинув, а до людей не допускають медиків.

Біля будинку зібрався натовп, частина людей називала себе родичами військовослужбовців. Почалися сутички: невідомі пошкодили ворота, вікна та паркан, застосовували димові шашки й сльозогінний газ. Поліція спростувала інформацію про загибель людини та незаконне утримання людей.

За словами командувача Національної гвардії Олександра Півненка, будинок у Петропавлівській Борщагівці є пунктом тимчасової дислокації підрозділу, куди доставляють мобілізованих через ТЦК.

Півненко також повідомив, що чотирьох чоловіків, які раніше самовільно залишили військову частину, виявили та затримали підрозділи Нацгвардії, після чого доправили до цього пункту. Наразі вони перебувають у медичному центрі НГУ.

Читайте також: Петропавлівська Борщагівка як симптом: Україні потрібні реальні реформи