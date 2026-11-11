На Кіровоградщині судитимуть чоловіка за сексуальне насильство над вихованкою дитбудинку
Кіровоградська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 56-річного чоловіка, якого обвинувачують у сексуальному насильстві над неповнолітньою вихованкою дитячого будинку та самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану
Про це повідомили у прокуратурі, передає RegioNews.
За даними слідства, у червні чоловік проник через незачинені двері технічного входу до дитячого будинку в одному із сіл Олександрійського району. Він зайшов до кімнати, де спали вихованки закладу, та вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 15-річної дівчини.
Дії чоловіка припинила вихователька дитячого будинку.
Під час розслідування також з’ясували, що обвинувачений проходив військову службу. У жовтні минулого року він самовільно залишив місце служби та майже сім місяців був відсутній без поважних причин. До військової частини чоловік повернувся лише у травні.
Раніше йому повідомили про підозру за фактами сексуального насильства щодо неповнолітньої та самовільного залишення місця військової служби в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без визначення розміру застави.
Дії чоловіка кваліфікували за ч. 3 ст. 153 та ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що на Кіровоградщині до суду скерували обвинувальний акт щодо 29-річного жителя Олександрії, якого обвинувачують у сексуальному насильстві над чотирма неповнолітніми дівчатами.