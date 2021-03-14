Терехова розкритикували за агітацію у Харкові під час загострення COVID-19

Секретар міської ради у розпал пандемії брав участь у масових святкуваннях

Секретар міської ради у розпал пандемії брав участь у масових святкуваннях

Фото: Facebook

У той час, як лікарі Харкова б’ють на сполох через переповненість реанімацій COVID-хворими, секретар міської ради та виконувач обов’язки мера міста Ігор Терехов займається агітацією під час масових гулянь на Масляну.

Про це у Facebook повідомив журналіст Дмитро Коган, передає RegioNews.

Він оприлюднив відео, де мер міста без захисної маски серед натовпу вітає людей із святом. При цьому видно, що жодної дистанції між присутніми немає, і більшість із них також перебувають без засобів захисту, що не бентежить Ігоря Терехова.

Поки у Харкові новий скачок епідемії та провалена програма вакцинації, влада тусується з народом на Масляну. І цинічно зі сцени бажає всім здоров'я”, - написав журналіст.

Дмитро Коган закликав мешканців міста не забувати, що "чиновники полетять в Шаріте, а вони поїдуть в обласну лікарню”.

Ну і той факт, що секретар міської ради досі не зміг вивчити мову, як того вимагає закон, теж викликає питання до інтелектуальних здібностей людини”, - додав журналіст.

Нагадаємо, сьогодні лікар Харківської обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов повідомив, що реанімації міста повністю заповнені пацієнтами із COVID-19, і в міських медичних установах не вистачає ліжок для хворих COVID-19.

Він розповів, що коронавірус продовжує забирати життя харків'ян, і вчора, 13 березня від ускладнень помер лікар Дмитро Борисович Пеньков. Крім того, за словами Корсунова, у лікарнях Харкова зросла кількість молодих пацієнтів з тяжким перебігом коронавірусу.