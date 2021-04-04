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04 квітня 2021, 11:30 55

Від COVID-19 помирають люди, які гуляли на Масляну з Тереховим,- журналіст

04 квітня 2021, 11:30 55
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Фото з відкритих джерел
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В Харкові від COVID-19 померли двоє людей, які відвідували 14 березня народні гуляння на Масляну, організовані в.о мера Ігорем Тереховим

Про це написав на своїй сторінці в Фейсбук журналіст Дмитро Коган, передає RegioNews.

Померла знайома, у якої кілька днів тому помер чоловік. COVID-19. Обидва були на масниці Терехова. Звичайно, юридично секретар міськради за це все відповідальності не несе. Але морально, чисто по-людськи, має ж щось тенькнути у нього в душі. Хоча б перед самою собою повинна ж людина бути чесною і розуміти, що такі заходи - загроза життю людей, навіть якщо участь в них їхня особиста відповідальність", - написав журналіст.

Також журналіст згадав про регулярні фото в.о мера Ігоря Терехова без маски, що не сприяє серйозному ставленню людей до ситуації.

Раніше ми писали, що через гуляння на Масляну, влаштовані Ігорем Тереховим, у Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Нагадаємо, що Терехова розкритикували за агітацію на Масляну під час загострення ситуації з COVID-19.

Раніше ми також писали, що виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов систематично порушує карантинні правила, ініціюючи й особисто беручи участь у масових піар-заходах, на яких не дотримуються елементарні правила обережності.

Як відомо, за даними харківського обласного лабораторного центру, за минулу добу в області померли 28 пацієнтів. Це рекордна кількість летальних випадків за добу з початку пандемії.

Також за добу в області виявили 1 388 нових хворих.

коронавірус Харків хворі Смертність Ігор Терехов

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