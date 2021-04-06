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06 квітня 2021, 16:38 426

Харківська область цього тижня може потрапити у "червону" зону – ОДА

06 квітня 2021, 16:38 426
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В обласній адміністрації стверджують, що за показниками область уже відповідає "червоній" зоні карантину
В обласній адміністрації стверджують, що за показниками область уже відповідає "червоній" зоні карантину
Фото: Суспільне
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Сьогодні, 6 квітня перший день, коли Харківська область за всіма показниками офіційно відповідає "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки. Її офіційно запровадять, якщо така ситуація триватиме ще два дні.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк, передає RegioNews.

Дивлячись на показники, які сьогодні є, сьогодні перший день, коли ми офіційно відповідаємо "червоній" зоні. Якщо ще два дні, як визначено, ми побудемо в цій зоні, то, безумовно, до кінця тижня в нас буде оголошена "червона" зона, і це за собою поведе відповідні наслідки", — розповів Черняк.

Він додав, що зібрати засідання Регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, яка вирішить питання "червоної" зони, обласна влада готова у будь-який момент.

Також заступник голови ОДА зазначив, що в області станом на ранок 6 квітня були вільними тільки 7 ліжок із киснем, в усіх лікарнях Харківської області було зайнято 1120 ліжок із потоковим киснем.

Загалом із 3336 ліжок на Харківщині зайняті 3223 ліжка.

Нагадаємо, Харківська область, Харків, зокрема, є антилідером в рейтингу захворюваності COVID-19 – 1155 по області та 853 випадки по місту. Крім того, серйозно зросла кількість госпіталізацій дітей з тяжкою формою хвороби.

Волонтери навіть вимагали скликати позачергову сесію міської ради, щоб підняти питання про порушення кримінальних справ проти виконуючого обов'язки мера Харкова – Ігоря Терехова і керівника департаменту міської освіти через катастрофічну ситуацію з COVID-19.

Харківський журналіст Дмитро Коган писав, що двоє його знайомих, які відвідали масові гуляння на Масляну, організовані в. о. мера Ігорем Тереховим, померли від COVID-19.

Раніше ми писали, що через гуляння на Масляну, влаштовані Ігорем Тереховим, в Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Нагадаємо, що Терехова розкритикували за агітацію на Масляну під час загострення ситуації з COVID-19.

Ми також писали, що виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов систематично порушує карантинні правила, ініціюючи та особисто беручи участь у масових піар-заходах, на яких не дотримуються елементарні правила обережності.

коронавірус карантин Харків ОДА Харківська область червона зона

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