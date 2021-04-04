Проти Терехова вимагають порушити кримінальну справу за саботаж боротьби з COVID-19

Харківські волонтери вимагають покарати в.о. мера Харкова за потурання

Харківські волонтери вимагають покарати в.о. мера Харкова за потурання

Фото з відкритих джерел

У Харкові вимагають скликати позачергову сесію міської ради, щоб підняти питання про порушення кримінальних справ проти виконуючого обов'язки мера Харкова - Ігоря Терехова і керівника департаменту міської освіти.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав волонтер, помічник народного депутата України Яни Зінкевич Максим Зеленський.

Як волонтер, який допомагає активно постачати кисневими магістралями обласні лікарні та як помічник народного депутата Верховної Ради, вимагаю скликати позачергову сесію міської ради міста Харкова і підняти питання про порушення кримінальних справ проти виконувача обов'язів мера Харкова - Ігоря Терехова і керівника департаменту міського освіти!" – написав він.

За словами Зеленського, всі знають, що в той час, коли обласні лікарні готувалися до боротьби з ковідом - активно обладнали різними кисневими магістралями, цистернами і кисневими точками в палатах опорні обласні лікарні, міські лікарні всю цю роботу з підготовки саботували.

І далі саботують ці заходи, направляючи величезні кошти на показові ремонти під'їздів і парків, обмежуючи фінансування міських лікарень для противоковідних заходів і не виплачуючи медикам належні їм надбавки! На сьогодні величезна недостача місць з киснем і не вистачає медиків в міських лікарнях: у 13-й, 18-й, 25-й і інших лікарнях люди вмирають! Також почали вмирати діти від ковіду - тільки за останній тиждень в Харківській області померло дві дитини! По всій Україні червона зона!" – заявив Зеленський.

Він також нагадав, що Київ закриває свої установи і обмежує рух транспорту.

А наші харківські гон@они завтра збираються виводити дітей в школу і причому не просто виводити, а в черговому режимі: 2 дня в школі і три дні дистанційно. Тобто 2 дні діліться вірусом в школі, а 3 дні роздавайте його своїм рідним і близьким!? Такі дії потрібно розцінювати тільки як СПЛАНОВАНИЙ ГЕНОЦИД ХАРКІВ'ЯН! Та загравання перед електоратом для майбутніх виборів мера!", - йдеться в заяві.

Зеленський звернувся до депутатів міської ради з проханням відреагувати на дану ситуацію і не пускати дітей в школи, як мінімум найближчі два тижні, поки не пройде пік захворюваності.

Нагадаємо, що сьогодні харківський журналіст Дмитро Коган написав, що двоє його знайомих, які відвідали масові гуляння на Масляну, організовані в. о. мера Ігорем Тереховим, померли від COVID-19.

Раніше ми писали, що з-за гулянь на Масницю, влаштованих Ігорем Тереховим, в Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Нагадаємо, що Терехова розкритикували за агітацію на Масляну під час загострення ситуації з COVID-19.

Раніше ми також писали, що виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов систематично порушує карантинні правила, ініціюючи і особисто беручи участь у масових піар-заходах, на яких не дотримуються елементарні правила обережності.

Як відомо, за даними харківського обласного лабораторного центру, за минулу добу в області померло 28 пацієнтів. Це рекордна кількість летальних випадків за добу з початку пандемії.

Також за добу в області виявили 1 388 нових хворих.