У Харкові фактична та заявлена кількість COVID-ліжок не співпадають - НСЗУ

У місті вже немає місць для прийому тяжких пацієнтів із коронавірусом

У місті вже немає місць для прийому тяжких пацієнтів із коронавірусом

Фото: із відкритих джерел

У Харкові після проведених перевірок виявили, що фактична кількість ліжок для госпіталізації хворих на коронавірус не відповідає заявленій у двох міських лікарнях та двох відомчих лікарнях "Укрзалізниці".

Про це сьогодні, 2 квітня, під час брифінгу повідомила голова Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна, передає RegioNews.

За її словами, у Харківській області протягом 30 – 31 березня представники Національної служби здоров’я, Харківського обласного лабораторного центру разом із представниками департаментів охорони здоров’я міста та області перевірили 13 медичних закладів, які приймають хворих на COVID-19.

Вони перевіряли кількість ліжок в лікарнях, які були фактично виділені для госпіталізації пацієнтів, кількість ліжок, які фактично забезпечені киснем - централізовано або за допомогою концентраторів, а також кількість COVID-ліжок без підведеного кисню.

Крім того, фахівців цікавила кількість зайнятих ліжок із загальної кількості тих, що фактично забезпечені киснем. Перевірки відбулися у п’яти міських лікарнях, двох відомчих лікарнях "Укрзалізниці", решта – обласні.

Вікторія Мілютіна розповіла, що в обласних лікарнях фактична кількість ліжок та кількість забезпечених киснем відповідає заявленим.

У міських лікарнях виявили певну невідповідність: у лікарні №25 замість 250 відведені під госпіталізацію хворих на коронавірус 238 ліжок, у лікарні №18 – 53 ліжка замість 110. В лікарні №18 відділення готове до прийому хворих на коронавірус повністю, однак триває добір персоналу. Коли будуть укомплектовані бригади, лікарня відповідатиме заявленій кількості", - повідомила Мілютіна.

Вона додала, що у залізничній лікарні №1 фактично виділені 130 ліжок, у залізничній лікарні №2 – 100, однак їх має бути в межах 300-400.

Про складну ситуацію із місцями для пацієнтів у лікарняних закладах Харкова повідомляє волонтер і колишня радниця голови Харківської ОДА Наталія Попова.

Харків. Важка пацієнтка. Сатурація 82, при русі 72. Швидка не забрала, поїхала. Екстренку лікарні не приймають, забиті. Реально місць немає. Благо був номер заступника губернатора і журналісти поруч. Зміг знайти 1 місце на мільйонне місто, виїхала швидка за пацієнткою. У нас все добре. Ми не "червона” зона. Взагалі. А що в наступний раз робити?”, - написала вона у соцмережі.

Нагадаємо, у Терехова ігнорують критичну ситуацію з COVID-19.

Раніше ми писали, що депутати міськради говорять про те, що Терехов бреше з приводу контролю над ситуацією з COVID-19 .

Також нагадаємо, що у Харкові витратили кілька мільйонів на мобільні бригади, а Терехов їх розпустив .