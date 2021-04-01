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01 квітня 2021, 15:02 215

Дитяча "інфекційка" Харкова захлинається від кількості важких хворих з COVID-19

01 квітня 2021, 15:02 215
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Останнім часом почастішали важкі випадки захворювання коронавірусом серед дітей
Останнім часом почастішали важкі випадки захворювання коронавірусом серед дітей
Фото: УНІАН
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У харківській дитячій інфекційній лікарні знаходиться 70 маленьких пацієнтів, у яких діагностували коронавірус. У чотирьох дітей дуже тяжкий перебіг хвороби, двоє – на штучній вентиляції легенів, ще двоє – на зволоженому кисні.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "ТСН".

Медики зазначили, що зараз у дітей частіше фіксується COVID-19. І маленькі пацієнти переносять хворобу важче.

"На сьогодні у відділенні інтенсивної терапії перебуває четверо дітей. Двоє – на штучній вентиляції легенів, двоє – на зволоженому кисні. Діти важкі, дуже важкі", – розповів директор Харківської обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар.

Відомо, що напередодні в харківській лікарні померла 2-місячна дитина. У малюка була хвороба серця і підтверджений коронавірус.

Як раніше повідомляла заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан, Харків поки залишається в "помаранчевій" зоні та ситуація знаходиться під контролем. При цьому, Горбунова-Рубан визнає, що заповнюваність ліжко хворими становить 87,2%.

Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров'я перестали вірити в статистику, яку надає Харків щодо показників готовності до боротьби з COVID-19, внаслідок чого в місто відправлять перевірку з Національної служби здоров'я України.

Раніше ми писали, що Терехов бреше, що контролює ситуацію з COVID-19. Локдаун неминучий.

Також нагадаємо, що у Харкові витратили кілька мільйонів на мобільні бригади, а Терехов їх розпустив.

14 березня Терехова розкритикували за агітацію у Харкові під час загострення COVID-19. Секретар міської ради в розпал пандемії брав участь у масових святкуваннях.

Крім того, повідомлялося, що через гуляння, влаштовані Тереховим, в Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Після цього в міськраді Харкова звернулися в прокуратуру через гуляння на Масляну, влаштованих Тереховим.

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