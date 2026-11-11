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11 листопада 2026, 17:55

На Сумщині військовий "наторгував" майже мільйон на мінах

11 листопада 2026, 17:55
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Фото: ДПСУ
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На Сумщині прикордонники викрили військового. Виявилось, він торгував боєприпасами

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Прикордонники викрили військового, який налагодив торгівлю боєприпасами. Це були боєприпаси, які офіційно були списані, як використані під час бойових дій. Відомо, що він продавав 120-мм та 82-мм мінометні міни.

"Правоохоронці задокументували три епізоди збуту – загалом 450 мін на майже 800 000 гривень. Під час чергового продажу на Сумщині ділка затримали, боєприпаси вилучили. Зловмиснику повідомили про підозру за статтею про незаконний збут вибухових речовин", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.

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