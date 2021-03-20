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20 березня 2021, 10:00 50

Через гуляння, влаштовані Тереховим, у Харкові стрибок захворюваності ковідом

20 березня 2021, 10:00 50
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В останні дні до стаціонарів стали масово надходити хворі
В останні дні до стаціонарів стали масово надходити хворі
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Ситуація з ковідом у Харкові стрімко погіршується і наближається до критичної. У місті зростає кількість важких хворих, критично не вистачає місць у стаціонарах, кисню та апаратів ШВЛ.

Про це на умовах анонімності заявили відразу кілька лікарів харківських лікарень, повідомляє RegioNews.

За їх словами, в останні дні в стаціонари стали масово надходити хворі, які заразилися під час масових народних гулянь на Масляну. Розміщувати нових хворих, як стверджують медики, вже практично ніде. Всі ліжко-місця в харківських стаціонарах заповнені пацієнтами з тяжкою формою ковіду.

При цьому, як стверджують медики, на всі їхні слова про переповненість лікарень, нестачі кисневих концентраторів і апаратів ШВЛ, влада поки не реагує.

Як відомо, народні гуляння на Масляну 14 березня були організовані в. о. мера Харкова Ігорем Тереховим. У мережі багато фото із заходу, де чітко видно, що запобіжні заходи не були дотримані. Сам тимчасовий мер Харкова був присутній на заході без маски і не дотримувався дистанції.

Пізніше заступник Терехова Світлана Горбунова-Рубан заявила, що на Масляну Терехов нібито "хотів втішити харків'ян".

Зараз Терехов продовжує майже щодня проводити масові заходи без дотримання заходів безпеки. Так, 18 березня Терехов організував концерт з нагоди Дня працівника ЖКГ. У той же день він влаштував прийом великої кількості громадян, яким довелося вистояти чергу в замкнутому просторі без масок і дотримання дистанції. Відповідно через кілька днів можна чекати нового сплеску захворюваності.

Раніше ми писали, що Терехов особистим прикладом веде Харків в "лідери" по ковіду.

Нагадаємо, за 18 березня у Харкові виявили 1085 нових випадків коронавірусної інфекції, загальна кількість хворих досягла 93 327 осіб. Останнім часом спостерігається стійке зростання числа хворих.

Читайте також: Вибори у Харкові. Чому харків'янам доведеться вибирати між Добкіним і Аваковим.

коронавірус карантин ушпиталення Харьків медики Ігор Терехов

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