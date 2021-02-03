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03 лютого 2021, 20:44 39

Зеленський обговорив санкції РНБО із керівниками провідних українських телеканалів

03 лютого 2021, 20:44 39
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Він стверджує, що в Україні немає загрози свободі слова та медіа-бізнесу
Він стверджує, що в Україні немає загрози свободі слова та медіа-бізнесу
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся із керівниками провідних українських телевізійних каналів з приводу запровадження санкцій проти каналів "112 Україна", ZIK та NewsOne.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Це не має жодного стосунку до інших телеканалів. В Україні на сьогодні немає загрози ні свободі слова, ні медіа-бізнесу”, - сказав Зеленський.

Він заявив, що запровадження санкцій має чітке обґрунтування у зв’язку із фінансуванням з Росії та співпрацею з терористичними організаціями.

Топ-менеджери телеканалів висловили повну підтримку цього рішення, адже, за їхніми словами, телеканали, щодо яких були застосовані санкції, давно проводять антидержавну політику та діють в інтересах пропаганди з боку Російської Федерації”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сьогодні у Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Висловився і міністр культури Ткаченко про блокування трьох телеканалів: "Кейс винятковий, але вчасний".

Натомість Голова ВР Разумков не підтримав запровадження санкцій проти "медведчуківських" телеканалів. Він також прокоментував це таким чином, що покарати Козака можна було за допомогою українського законодавства.

Відреагували на подію і політичні сили. Наприклад, "Слуги" зберуть фракцію через блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne - у депутатів поки немає позиції щодо введених санкцій.

ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії та ініціюють процедуру імпічменту президента. В партії вважають, що Зеленський кинув виклик народу України.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.

санкції Нарада Офіс президента Володимир Зеленський РНБО

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