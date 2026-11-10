У Києві на Кільцевій дорозі п'яний водій Volkswagen в'їхав у відбійник

Фото: патрульна поліція Києва

На Кільцевій дорозі водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та в'їхав у відбійник. Під час спілкування патрульні виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на Драгері показала 1,97 проміле алкоголю в крові

Про це повідомили у патрульній поліції, передає RegioNews .

Патрулюючи Кільцевою дорогою, інспектори помітили пошкоджений автомобіль Volkswagen, який після зіткнення з відбійником зупинився на дорозі.

Патрульні переконалися, що водій не травмувався. Під час спілкування з чоловіком поліцейські помітили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Водій погодився пройти огляд за допомогою приладу Dräger. Результат становив 1,97 проміле.

На керманича склали адміністративні протоколи за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп'яніння).

Надалі рішення у справі ухвалюватиме суд.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада на Рівненщині автобус із 60 пасажирами зіткнувся з кіньми. Псотраждали дві людини, коні загинули на місці ДТП.