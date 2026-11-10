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10 листопада 2026, 17:55

Експосадовиця "Донецькоблгазу" передавала майно підприємства окупантам: її затримали в Ужгороді

10 листопада 2026, 17:55
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Фото: прокуратура Донецької області
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Колишній керівниці однієї з дільниць АТ "Донецькоблгаз" повідомили про підозру в пособництві державі-агресору. За даними слідства, після окупації селища Донське на Донеччині вона перейшла на бік загарбників і очолила підрозділ створеного окупаційною адміністрацією "Донбасгазу"

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2022 році після захоплення російськими військами селища Донське Волноваського району жінка, яка на той час керувала однією з дільниць АТ "Донецькоблгаз", залишилася на окупованій території.

Згодом вона погодилася на пропозицію представників окупаційної адміністрації "днр" та очолила так звану дільницю Докучаєвського управління з газопостачання та газифікації державного концерну "Донбасгаз".

Перебуваючи на цій посаді, підозрювана передала окупантам майно й активи українського підприємства. Йдеться, зокрема, про обладнання, технічні засоби для його ремонту та витратні матеріали.

Після звільнення території у 2023 році жінка виїхала на підконтрольну Україні територію та переховувалася від органів слідства. Правоохоронці затримали її за місцем тимчасового проживання в Ужгороді.

Їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

У разі доведення вини жінці загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Також передбачена конфіскація майна.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.

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