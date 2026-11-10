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10 листопада 2026, 17:10

На Чернігівщині чоловік через відключення світла погрожував застрелити енергетика

10 листопада 2026, 17:10
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Фото з відкритих джерел
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На Чернігівщині судили чоловіка, який погрожував застрелити працівницю енергетичної компанії. Причиною стало відключення світла

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався влітку у примішенні "Енера" в Ічні. Чоловік прийшов до компанії через відключення електроенергії. За словами працівниці, світло відключили через борги.

Між працівницею компанії та чоловіком сталась сварка. Тоді він дістав із сумки револьвер, направив його в бік обличчя жінки та почав погрожувати вбивством. На момент конфлікту чоловік був п'яним. Жінка через погрози злякалась.

На суді чоловік визнав провину. Він попросив вибачення у жінки та запевнив, що більше так не поводитиметься.

Суд призначив чоловіку рік пробаційного нагляду.

Нагадаємо, у вересні у Києві чоловік підірвав гранату через неповернутий борг. Внаслідок вибуху обидва учасники конфлікту отримали поранення. Також постраждали троє місцевих мешканців, які сиділи поруч на лавці.

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