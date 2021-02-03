МВС буде чітко виконувати рішення РНБО про санкції проти телеканалів - Аваков

Він порадив не плутати свободу слова з антиукраїнською діяльністю

Він порадив не плутати свободу слова з антиукраїнською діяльністю

Фото: Нацполіція

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтримав санкції проти телеканалів 112, NewsOne та ZIK і заявив, що матеріали СБУ, які лягли в основу рішення РНБО про санкції, є цілком достатніми та вичерпними.

Відповідне відеозвернення він оприлюднив у Twitter, передає RegioNews.

Вчора президент України Володимир Зеленський ввів у дію вкрай важливе для безпеки країни рішення Ради національної безпеки і оборони про припинення роботи деяких телеканалів, які системно займалися брутальною антиукраїнською пропагандою”, - сказав Аваков.

Він додав, що рішення ґрунтується на постанові Верховної Ради України, яку було прийнято ще в жовтні 2018 року.

Матеріали, надані Службою безпеки України, які лягли в основу рішення РНБО, є цілком достатніми та вичерпними”, - заявив міністр.

За його словами, Міністерство внутрішніх справ як орган влади, який у тому числі відповідає за внутрішню безпеку держави, буде чітко і в межах закону виконувати рішення РНБО та указ Президента України про застосування санкцій.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сьогодні у Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Висловився і міністр культури Ткаченко про блокування трьох телеканалів: "Кейс винятковий, але вчасний".

Натомість Голова ВР Разумков не підтримав запровадження санкцій проти "медведчуківських" телеканалів. Він також прокоментував це таким чином, що покарати Козака можна було за допомогою українського законодавства.

Відреагували на подію і політичні сили. Наприклад, "Слуги" зберуть фракцію через блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne - у депутатів поки немає позиції щодо введених санкцій.

ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії та ініціюють процедуру імпічменту президента. В партії вважають, що Зеленський кинув виклик народу України.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.