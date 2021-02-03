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03 февраля 2021, 20:44 43

Зеленский обсудил санкции СНБО с руководителями ведущих украинских телеканалов

03 февраля 2021, 20:44 43
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Он утверждает, что в Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу
Он утверждает, что в Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов по поводу введения санкций против каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу", - сказал Зеленский.

Он заявил, что введение санкций имеет четкое обоснование в связи с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями.

Топ-менеджеры телеканалов выразили полную поддержку этого решения, ведь, по их словам, телеканалы, против которых были применены санкции, давно проводят антигосударственную политику и действуют в интересах пропаганды со стороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Сегодня у Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Высказался и министр культуры Ткаченко о блокировке трех телеканалов: "Кейс исключительный, но своевременный".

Зато Глава ВР Разумков не поддержал введение санкций против "медведчуковских" телеканалов. Он также прокомментировал это таким образом, что наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства.

Отреагировали на происшествие и политические силы. Например, "Слуги" соберут фракцию из-за блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - у депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций.

ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента. В партии считают, что Зеленский бросил вызов народу Украины.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.

санкции Совещание Офис президента Владимир Зеленский СНБО

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