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В РНБО не виключають запровадження санкцій проти інших телеканалів
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03 лютого 2021, 19:39 102

В РНБО не виключають запровадження санкцій проти інших телеканалів

03 лютого 2021, 19:39 102
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Данілов заявив, що щодо телеканалів, які займаються антиукраїнською пропагандою, позиція буде жорсткою
Данілов заявив, що щодо телеканалів, які займаються антиукраїнською пропагандою, позиція буде жорсткою
Фото: із відкритих джерел
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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після закриття каналів "112", NewsOne і ZIK не виключає можливості запровадження санкцій проти інших українських телеканалів, якщо з’являться докази їхньої роботи проти України.

Про це він заявив під час брифінгу на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

Відповідаючи на запитання, чи буде розглядатися можливість запровадження санкцій проти інших телеканалів, на яких виходять антиукраїнські сюжети і програми, Данілов сказав, що в Україні таких каналів дуже багато.

Залежно від того, як тільки будуть у нас відповідні документи, саме документи, не емоції... ми відразу будемо робити відповідне реагування. Немає значення – це на сході, чи на заході, чи на півдні, чи в комусь іншому місці", – сказав Данілов.

Секретар РНБО також заявив, що щодо каналів, які займаються антиукраїнською пропагандою, "позиція буде жорсткою”.

Ми знаходимося у стані війни. Це треба всім усвідомити і розуміти", - додав він.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сьогодні у Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Висловився і міністр культури Ткаченко про блокування трьох телеканалів: "Кейс винятковий, але вчасний".

Натомість Голова ВР Разумков не підтримав запровадження санкцій проти "медведчуківських" телеканалів. Він також прокоментував це таким чином, що покарати Козака можна було за допомогою українського законодавства.

Відреагували на подію і політичні сили. Наприклад, "Слуги" зберуть фракцію через блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne - у депутатів поки немає позиції щодо введених санкцій.

ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії та ініціюють процедуру імпічменту президента. В партії вважають, що Зеленський кинув виклик народу України.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.

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