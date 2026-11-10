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10 листопада 2026, 17:39

На Херсонщині троє аграріїв працювали з окупантами та отримували мільйонні субсидії

10 листопада 2026, 17:39
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Фото: Херсонська обласна прокуратра
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На Херсонщині до суду скерували обвинувальний акт щодо трьох представників аграрного бізнесу, які, за даними слідства, продовжили господарську діяльність в окупації та взаємодіяли з Росією. Йдеться про подружжя, яке заснувало два агропідприємства у Каховському районі, та призначеного ними директора

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, у грудні 2022 року, вже під час окупації регіону, подружжя перереєструвало два агропідприємства у фіскальних органах Росії. Основним напрямом їхньої діяльності залишилося промислове вирощування зернових та олійних культур.

Окрім власних земель, підприємства обробляли близько 200 ділянок, орендованих у місцевих жителів. Загальна площа цих угідь становила приблизно 800 гектарів.

Разом із третім обвинуваченим, якого подружжя призначило директором підприємств, вони контролювали їхню діяльність. Зокрема, перереєстрували за російським законодавством сільськогосподарську техніку, визначали способи обробітку землі та культури для вирощування, а також продавали продукцію контрагентам у РФ.

Крім того, за даними слідства, агропідприємства отримували від окупаційної влади багатомільйонні субсидії для покриття витрат на вирощування сільськогосподарської продукції.

Окремо правоохоронці встановили роль депутата Херсонської обласної ради VIII скликання. Із грудня 2023 року він фактично координував роботу цих підприємств.

За версією слідства, депутат організовував отримання дозволів окупаційної влади на обробіток земель, підготовку звітності, перереєстрацію транспорту й сільськогосподарської техніки, закупівлю насіння та пального, працевлаштування працівників та інші процеси, необхідні для функціонування підприємств.

Депутата затримали у травні 2026 року на підконтрольній Україні території. Матеріали провадження щодо нього виділили в окреме кримінальне провадження. Наразі обвинувальний акт стосовно нього вже перебуває на розгляді суду. Його дії кваліфікували за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Щодо трьох інших фігурантів проводилося спеціальне досудове розслідування. Їм інкримінують провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.

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