У РНБО заявили, що канали Медведчука закрили на підставі рішення Ради та секретної інформації з РФ

Стосовно цих телеканалів не йдеться про свободу слова, а про інформаційний тероризм

Стосовно цих телеканалів не йдеться про свободу слова, а про інформаційний тероризм

Фото з відкритих джерел

В Україні закрили телеканали "112", NewsOne і ZIK на підставі звернення Верховної ради від 2018 року та секретної інформації з Російської Федерації.

Як пише RegioNews, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов на брифінгу.

За його словами, підставами стали звернення Ради від 2018 року, а також документи від Служби безпеки України, які надійшли до апарату РНБО.

"Єдине, що можу сказати, - частина цих документів є секретною. Тому що мова йде про інформацію, яку ми отримуємо з держави, яка на сьогодні здійснює агресивні плани стосовно нашої країни", - зазначив Данілов.

Він також додав, що стосовно цих телеканалів не йдеться про свободу слова, а про інформаційний тероризм.

"Ми сюди російські наративи не звали, ми російських окупантів не чекали... Мова йде про п'яту колону, яка розхитує нашу державу", - сказав Данілов.

Нагадаємо, вчора своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сьогодні у Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Висловився і міністр культури Ткаченко про блокування трьох телеканалів: "Кейс винятковий, але вчасний".

Натомість Голова ВР Разумков не підтримав запровадження санкцій проти "медведчуківських" телеканалів. Він також прокоментував це таким чином, що покарати Козака можна було за допомогою українського законодавства.

Відреагували на подію і політичні сили. Наприклад, "Слуги" зберуть фракцію через блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne - у депутатів поки немає позиції щодо введених санкцій.

ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії та ініціюють процедуру імпічменту президента. В партії вважають, що Зеленський кинув виклик народу України.

Мендель прокоментувала закриття телеканалів як "захист нацбезпеки України". На її думку, телеканали забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів і друга точка зору.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.