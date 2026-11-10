На Закарпатті чоловік став "багатодітним батьком", щоб втекти з України

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На Закарпатті викрили чоловіка, який підробив документи. Він сподівався втекти за кордон

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

41-річний чоловік надав прикордонникам свідоцтва про народження трьох дітей. Проте виявилось, що свідоцтва були видані різними органами, однак датовані одним числом. При цьому підписи були ідентичні. В результаті виявилось, що два свідоцтва були підроблені.

"За цим фактом на адресу Національної поліції було направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів"", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше на Харківщині правоохоронці викрили ділків, які за 12 тисяч доларів пропонували військовослужбовцям виїхати із зони бойових дій та незаконно перетнути державний кордон.