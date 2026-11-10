На Буковині чоловік убив знайому через борг, спалив її тіло та скинув рештки у Прут

Фото: Офіс Генерального прокурора

У Чернівецькій області чоловіка засудили до 15 років ув’язнення за вбивство 36-річної знайомої, викрадення грошей із її банківського рахунку та спробу приховати злочин. Після вбивства він вивіз тіло жінки до річки Прут, спалив його на березі, а рештки скинув у воду

Про це повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі, передає RegioNews .

За матеріалами справи, у березні 2023 року жінка приїхала до міста, щоб забрати 7600 доларів перед купівлею автомобіля. Із цієї суми 4600 доларів їй заборгували знайомі, ще 3000 доларів передав для неї син.

Однак чоловік витратив останні 3000 доларів на власні борги та не збирався повертати гроші. Коли жінка пригрозила звернутися до поліції, він її вбив.

Після цього зловмисник поклав тіло в багажник автомобіля та вивіз до річки Прут. На березі він спалив тіло, а рештки скинув у воду.

Крім того, чоловік викрав із банківського рахунку загиблої ще 12 тисяч гривень. Щоб приховати її зникнення, він придбав від її імені квиток на потяг до Львова.

Своєї вини чоловік не визнав. Водночас записи камер відеоспостереження, телефонні з'єднання та банківські операції допомогли правоохоронцям встановити обставини злочинів.

За підтримання публічного обвинувачення прокурора Чернівецької обласної прокуратури апеляційний суд залишив без змін вирок — 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у селищі Квасилів Рівненського району 43-річний чоловік під час конфлікту завдав ножового поранення в шию своїй 38-річній співмешканці, а також побив її неповнолітню доньку. Потерпілу з колото-різаною раною шиї, переломом руки та саднами обличчя госпіталізували.