В СНБО не исключают введения санкций против других телеканалов

Данилов заявил, что относительно телеканалов, которые занимаются антиукраинской пропагандой, позиция будет жесткой

Данилов заявил, что относительно телеканалов, которые занимаются антиукраинской пропагандой, позиция будет жесткой

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов после закрытия каналов "112", NewsOne и ZIK не исключает возможности введения санкций против других украинских телеканалов, если появятся доказательства их работы против Украины.

Об этом он заявил во время брифинга на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

Отвечая на вопрос, будет ли рассматриваться возможность введения санкций против других телеканалов, на которых выходят антиукраинские сюжеты и программы, Данилов сказал, что в Украине таких каналов очень много.

В зависимости от того, как только будут у нас соответствующие документы, именно документы, не эмоции ... мы сразу будем делать соответствующее реагирование. Неважно - это на востоке или на западе, или на юге, или в ком-то другом месте", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО также заявил, что относительно каналов, которые занимаются антиукраинской пропагандой, "позиция будет жесткой".

Мы находимся в состоянии войны. Это нужно всем осознать и понимать", - добавил он.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Сегодня у Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Высказался и министр культуры Ткаченко о блокировке трех телеканалов: "Кейс исключительный, но своевременный".

Зато Глава ВР Разумков не поддержал введение санкций против "медведчуковских" телеканалов. Он также прокомментировал это таким образом, что наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства.

Отреагировали на происшествие и политические силы. Например, "Слуги" соберут фракцию из-за блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - у депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций.

ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента. В партии считают, что Зеленский бросил вызов народу Украины.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.