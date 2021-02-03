Секретар РНБО Данілов заявив, що телеканали Медведчука займалися інформаційним тероризмом

Він зазначив, що питанням діяльності Козака і його телеканалів в РНБО займалися ще з моменту його призначення на посаду в жовтні 2019 року

Він зазначив, що питанням діяльності Козака і його телеканалів в РНБО займалися ще з моменту його призначення на посаду в жовтні 2019 року

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Блокування телеканалів, що належать Тарасу Козаку, є ретельно спланованим кроком. Ці медіаресурси займалися інформаційним тероризмом.

Як пише RegioNews, про це у ході брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов.

Він зазначив, що питанням діяльності Козака і його телеканалів в РНБО займалися ще з моменту його призначення на посаду в жовтні 2019 року. Тому нинішні санкції були ретельно підготовлені і обґрунтовані.

"З жовтня 2019 року, коли мене призначили секретарем РНБО, ми відразу почали відпрацьовувати документи, які отримали у спадок. Я можу сказати, що готувати такі документи потрібно ретельно, ретельно вивчати. І потрібно мати 100% підстави, щоб приймати таке рішення. І якщо хтось вважає, що це можна зробити за один день, глибоко помиляється", - сказав Данілов.

Він також підкреслив, що діяльність каналів 112-й, Zik і NewsOne могла потенційно призвести до ситуації, яка склалася на Донбасі і дала поштовх для російської агресії.

"Що стосується закриття каналів і введення санкцій. Я в Луганську власними очима з 1994 року бачив повзучу мовну окупацію, дестабілізацію ситуації, і ми бачимо наслідки того, що сьогодні там відбувається. Ми не можемо допустити того, щоб це відбувалося по всій країні", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, вчора своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сьогодні у Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Висловився і міністр культури Ткаченко про блокування трьох телеканалів: "Кейс винятковий, але вчасний".

Натомість Голова ВР Разумков не підтримав запровадження санкцій проти "медведчуківських" телеканалів. Він також прокоментував це таким чином, що покарати Козака можна було за допомогою українського законодавства.

Відреагували на подію і політичні сили. Наприклад, "Слуги" зберуть фракцію через блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne - у депутатів поки немає позиції щодо введених санкцій.

ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії та ініціюють процедуру імпічменту президента. В партії вважають, що Зеленський кинув виклик народу України.

Мендель прокоментувала закриття телеканалів як "захист нацбезпеки України". На її думку, телеканали забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів і друга точка зору.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.