МВД будет четко выполнять решение СНБО о санкциях против телеканалов - Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков поддержал санкции против телеканалов 112, NewsOne и ZIK и заявил, что материалы СБУ, которые легли в основу решения СНБО о санкциях, являются вполне достаточными и исчерпывающими.
Соответствующее видеообращение он обнародовал в Twitter, передает RegioNews.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие крайне важное для безопасности страны решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении работы некоторых телеканалов, которые системно занимались грубой антиукраинской пропагандой", - сказал Аваков.
Он добавил, что решение основывается на постановлении Верховной Рады Украины, которое было принято еще в октябре 2018 года.
Материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО, являются вполне достаточными и исчерпывающими", - заявил министр.
По его словам, Министерство внутренних дел как орган власти, который в том числе отвечает за внутреннюю безопасность государства, будет четко и в рамках закона выполнять решение СНБО и указ Президента Украины о применении санкций.
Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.
Сегодня у Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".
Высказался и министр культуры Ткаченко о блокировке трех телеканалов: "Кейс исключительный, но своевременный".
Зато Глава ВР Разумков не поддержал введение санкций против "медведчуковских" телеканалов. Он также прокомментировал это таким образом, что наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства.
Отреагировали на происшествие и политические силы. Например, "Слуги" соберут фракцию из-за блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - у депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций.
ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента. В партии считают, что Зеленский бросил вызов народу Украины.
Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".
Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".
Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.