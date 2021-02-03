МВД будет четко выполнять решение СНБО о санкциях против телеканалов - Аваков

Он посоветовал не путать свободу слова с антиукраинской деятельностью

Он посоветовал не путать свободу слова с антиукраинской деятельностью

Фото: Нацполиция

Министр внутренних дел Арсен Аваков поддержал санкции против телеканалов 112, NewsOne и ZIK и заявил, что материалы СБУ, которые легли в основу решения СНБО о санкциях, являются вполне достаточными и исчерпывающими.

Соответствующее видеообращение он обнародовал в Twitter, передает RegioNews.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие крайне важное для безопасности страны решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении работы некоторых телеканалов, которые системно занимались грубой антиукраинской пропагандой", - сказал Аваков.

Он добавил, что решение основывается на постановлении Верховной Рады Украины, которое было принято еще в октябре 2018 года.

Материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО, являются вполне достаточными и исчерпывающими", - заявил министр.

По его словам, Министерство внутренних дел как орган власти, который в том числе отвечает за внутреннюю безопасность государства, будет четко и в рамках закона выполнять решение СНБО и указ Президента Украины о применении санкций.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Сегодня у Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Высказался и министр культуры Ткаченко о блокировке трех телеканалов: "Кейс исключительный, но своевременный".

Зато Глава ВР Разумков не поддержал введение санкций против "медведчуковских" телеканалов. Он также прокомментировал это таким образом, что наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства.

Отреагировали на происшествие и политические силы. Например, "Слуги" соберут фракцию из-за блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - у депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций.

ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента. В партии считают, что Зеленский бросил вызов народу Украины.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.