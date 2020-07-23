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23 липня 2020, 15:51 6

У МВС хочуть збільшити штраф за образу поліцейських

23 липня 2020, 15:51 6
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Міністерство хоче збільшити розмір штрафу до 1700-3400 гривень
Міністерство хоче збільшити розмір штрафу до 1700-3400 гривень
Фото: з відкритих джерел
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Міністр внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що міністерство вже розробило законопроєкт про посилення відповідальності за образу поліцейських.

Про це він розповів в інтерв'ю УНН, передає RegioNews.

За словами Геращенка, зараз через невиконання вимог поліцейського, коли його ображають - це тільки 136-255 гривень штрафу.

Невиконання законних вимог поліцейського, яке супроводжується насиллям, лайкою або плюванням в обличчя — це лише 136-255 грн.", - зазначив він.

В МВС запропонували Верховній Раді збільшити розмір штрафів в кілька разів.

Якщо депутати нас підтримають... я хочу подивитись, як вони будуть реагувати, якщо їм будуть плювати в обличчя, якщо депутатів будуть ображати, і вони нічого не зможуть зробити, коли їм треба стояти годинами і вислуховувати всі ці нісенітниці", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Нацполіція посилює заходи безпеки в дев'яти регіонах держави.

закон поліція МВС Антон Геращенко Нацполіція
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