Кривий Ріг після атаки дронів: місто частково без світла й тепла

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Кривий Ріг масовано атакували російські безпілотники. Унаслідок обстрілу частина міста залишилася без електропостачання та тепла, пошкоджені житлові будинки, школи й дитячі садки

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, наразі місто частково знеструмлене. Водопостачання та роботу каналізаційної системи підтримують за допомогою генераторів.

"З теплопостачанням буде важче", – зазначив Вілкул.

На місцях пошкоджень працюють аварійні бригади енергетичних і комунальних служб. Фахівці проводять відновлювальні роботи та стабілізують роботу критичної інфраструктури.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 11 листопада російські війська завдали подвійного ракетного удару по Харкову. Під атакою опинилися Індустріальний та Салтівський райони міста.