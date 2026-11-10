Дизель рухнув у ціні: як змінились ціни на АЗС

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Тривалий час в Україні бензин дорожчав. Тепер і бензин, і дизпальне пішли на спад

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 10 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 92,73 гривні за літр (-0,63 гривні);

бензин А-95 – 89,02 гривні за літр (-0,56 гривні);

бензин А-92 – 85,49 гривні за літр (-0,01 гривні);

дизпальне – 104,42 гривні за літр (-0,12 гривні);

автогаз – 60,70 гривні за літр (+0,19 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.