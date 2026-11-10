Скандал із викраденням немовляти: поліція знайшла батька з дитиною на Чернігівщині

Фото: Facebook / Oksana Khomei

На Чернігівщині правоохоронці розшукали 5-ти місячну дівчинку та її батька, якого мати дитини, громадська активістка Оксана Хомей, звинуватила у викраденні доньки. Після встановлення місця перебування дитини родина повернулася до Києва в супроводі поліції. Медики оглянули дівчинку та не виявили загрози її здоров'ю

Про це повідомили Оксана Хомей та поліція Києва, передає RegioNews .

Раніше жінка заявила, що колишній чоловік забрав їхню п'ятимісячну доньку без її згоди. За словами Хомей, вони не проживають разом із 6 вересня, а вона має документальне підтвердження того, що дитина мешкає з нею.

Активістка стверджувала, що батько дівчинки разом із двома іншими чоловіками силоміць посадив дитину в автомобіль, відштовхнувши матір, після чого перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Жінка звернулася до поліції та повідомила про ймовірне домашнє насильство з боку колишнього чоловіка.

"Моє звернення до поліції зареєстроване. Сьогодні також поліцією зафіксовано обставини домашнього насильства: систематичного психологічного та економічного, а також фізичного і психологічного насильства, яке мало місце. Є свідок, мій сусід, який свідчив і про примусове вилучення дитини в матері, і про психологічне та фізичне насильство, коли стався інцидент, і про співучасника злочину", — написала Оксана Хомей.

Згодом правоохоронці встановили, що дівчинка перебуває разом із батьком на території Чернігівської області. Того ж дня батьки з дитиною повернулися до Києва в супроводі поліцейських.

Окремо Хомей висловлювала побоювання, що дитині можуть дати медикаменти, а відповідальність за це спробують покласти на неї. У поліції повідомили, що разом із соціальними службами та медиками перевірили стан дівчинки. За висновком медиків, загрози її здоров'ю не було. Під час огляду матері дозволили бути присутньою.

У поліції також нагадали, що відповідно до статті 141 Сімейного кодексу України мати й батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі.

"У разі виникнення спору між батьками щодо місця проживання дитини він вирішується за домовленістю між ними або, якщо згоди не досягнуто, — органом опіки та піклування або судом у передбаченому законом порядку", — зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, що правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно чоловіка, який намагався викрасти дитину.