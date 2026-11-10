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10 листопада 2026, 22:48

Скандал із викраденням немовляти: поліція знайшла батька з дитиною на Чернігівщині

10 листопада 2026, 22:48
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Фото: Facebook / Oksana Khomei
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На Чернігівщині правоохоронці розшукали 5-ти місячну дівчинку та її батька, якого мати дитини, громадська активістка Оксана Хомей, звинуватила у викраденні доньки. Після встановлення місця перебування дитини родина повернулася до Києва в супроводі поліції. Медики оглянули дівчинку та не виявили загрози її здоров'ю

Про це повідомили Оксана Хомей та поліція Києва, передає RegioNews.

Раніше жінка заявила, що колишній чоловік забрав їхню п'ятимісячну доньку без її згоди. За словами Хомей, вони не проживають разом із 6 вересня, а вона має документальне підтвердження того, що дитина мешкає з нею.

Активістка стверджувала, що батько дівчинки разом із двома іншими чоловіками силоміць посадив дитину в автомобіль, відштовхнувши матір, після чого перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Жінка звернулася до поліції та повідомила про ймовірне домашнє насильство з боку колишнього чоловіка.

"Моє звернення до поліції зареєстроване. Сьогодні також поліцією зафіксовано обставини домашнього насильства: систематичного психологічного та економічного, а також фізичного і психологічного насильства, яке мало місце. Є свідок, мій сусід, який свідчив і про примусове вилучення дитини в матері, і про психологічне та фізичне насильство, коли стався інцидент, і про співучасника злочину", — написала Оксана Хомей.

Згодом правоохоронці встановили, що дівчинка перебуває разом із батьком на території Чернігівської області. Того ж дня батьки з дитиною повернулися до Києва в супроводі поліцейських.

Окремо Хомей висловлювала побоювання, що дитині можуть дати медикаменти, а відповідальність за це спробують покласти на неї. У поліції повідомили, що разом із соціальними службами та медиками перевірили стан дівчинки. За висновком медиків, загрози її здоров'ю не було. Під час огляду матері дозволили бути присутньою.

У поліції також нагадали, що відповідно до статті 141 Сімейного кодексу України мати й батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі.

"У разі виникнення спору між батьками щодо місця проживання дитини він вирішується за домовленістю між ними або, якщо згоди не досягнуто, — органом опіки та піклування або судом у передбаченому законом порядку", — зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, що правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно чоловіка, який намагався викрасти дитину.

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викрадення Чернігівська область дитина немовля батько
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