Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Загальні втрати особового складу ворога у війні проти України становлять понад 1 мільйон 594 тисячі військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 2580 окупантів, три танки, 10 бронемашин, 73 артсистеми, два засоби ППО, 1559 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 513 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 11.11.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.