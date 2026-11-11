20:59  10 листопада
Росіяни вдарили по Дніпру та ще трьох районах області
20:10  10 листопада
Відключення світла 11 листопада: в Укренерго назвали графіки
18:55  10 листопада
На Чернігівщині вибухнуло авто: водій загинув
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2026, 00:35

"Треба було обирати": співачка Анастасія Приходько розповіла, як наважилась на аборт

11 листопада 2026, 00:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні зареєстрували петицію з пропозицією заборонити аборти. Співачка Анастасія Приходько розкритикувала таку ідею та відверто розповіла свою історію

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Майже чотири роки тому артистка завагітніла четвертою дитиною. В результаті вона зробила аборт, тому що довелось обирати між життям дитини та її власним.

"На жаль, у мене була така історія. Я була вагітна четвертою дитиною, і за всіма медичними показаннями мені не можна було народжувати. Треба було обирати: моє життя чи життя дитини! Я обрала своє життя, адже в мене вже було троє дітей, а наймолодшому тоді був лише рік і три місяці", - каже співачка.

Анастасія Приходько зауважила, що вагітність не завжди є бажаною. На жаль, інколи це може бути наслідком домагань, і це для жінки травматичний досвід.

"Ми бачили й чули безліч страшних історій про те, як ворог обезчещував наших жінок. І як їм потім із цим жити?! У часи війни, постійного стресу вагітність може минати дуже складно, супроводжуватися ускладненнями та призводити до непередбачуваних наслідків. Жінка має право сама вирішувати", - переконана артистка.

Нагадаємо, сайті уряду зареєстрували петицію, яка пропонує заборонити аборти в Україні на будь-якому терміні, незважаючи на рішення матері. Автор петиції аргументував це тим, що держава повинна "захищати життя". Слід зазначити, що в Україні чинне законодавство передбачає дозвіл зробити аборт до 12 тижнів вагітності.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Дмитро Монатік зізнався, чи планує виїзд із Києва
10 листопада 2026, 01:35
Співачка Тіна Кароль зізналась, як переживає постійні обстріли
10 листопада 2026, 00:55
Ветеран Назар Грабар пояснив, чому він не став героєм "Холостяка"
07 листопада 2026, 01:35
Всі новини »
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Акторка Ольга Сумська зізналась, як переживає постійні блекаути
11 листопада 2026, 00:55
Дизель рухнув у ціні: як змінились ціни на АЗС
10 листопада 2026, 23:40
Життя в Україні дорожчає: як зросли за місяць ціни на товари та послуги
10 листопада 2026, 23:20
На Буковині подружжя стало інтернет-дилерами
10 листопада 2026, 22:55
Скандал із викраденням немовляти: поліція знайшла батька з дитиною на Чернігівщині
10 листопада 2026, 22:48
У Львові водій їхав містом під російську музику та показував непристойні жести
10 листопада 2026, 22:40
Рубіо назвав переговори в Абу-Дабі продуктивними та заявив про намір залучити Європу
10 листопада 2026, 22:20
1,6 мільйона українських дітей на окупованих територіях під загрозою депортації, — Лубінець
10 листопада 2026, 21:53
Рада ухвалила закон про розшук зниклих безвісти та ідентифікацію загиблих: що зміниться
10 листопада 2026, 21:23
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Віталій Шабунін
Всі блоги »