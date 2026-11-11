"Треба було обирати": співачка Анастасія Приходько розповіла, як наважилась на аборт

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Майже чотири роки тому артистка завагітніла четвертою дитиною. В результаті вона зробила аборт, тому що довелось обирати між життям дитини та її власним.

"На жаль, у мене була така історія. Я була вагітна четвертою дитиною, і за всіма медичними показаннями мені не можна було народжувати. Треба було обирати: моє життя чи життя дитини! Я обрала своє життя, адже в мене вже було троє дітей, а наймолодшому тоді був лише рік і три місяці", - каже співачка.

Анастасія Приходько зауважила, що вагітність не завжди є бажаною. На жаль, інколи це може бути наслідком домагань, і це для жінки травматичний досвід.

"Ми бачили й чули безліч страшних історій про те, як ворог обезчещував наших жінок. І як їм потім із цим жити?! У часи війни, постійного стресу вагітність може минати дуже складно, супроводжуватися ускладненнями та призводити до непередбачуваних наслідків. Жінка має право сама вирішувати", - переконана артистка.

Нагадаємо, сайті уряду зареєстрували петицію, яка пропонує заборонити аборти в Україні на будь-якому терміні, незважаючи на рішення матері. Автор петиції аргументував це тим, що держава повинна "захищати життя". Слід зазначити, що в Україні чинне законодавство передбачає дозвіл зробити аборт до 12 тижнів вагітності.