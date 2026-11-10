Життя в Україні дорожчає: як зросли за місяць ціни на товари та послуги

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За жовтень інфляція в Україні прискорилась до 1,8%. У річному вимірі вона сягнула позначки в 11%.

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Прискорення інфляції та інші фактори вплинули на ціни. Зокрема, овочі зросли в ціні на 10,2%. На 1,2 – 5,5% подорожчали базові продукти: крупи, молоко, м'ясо птиця, хліб, масло та безалкогольні напої. Подешевшали яйця (на 4,6%) та свинина (на 0,3%).

Пальне та мастила зросли на 5,3%. Це привезло до того, що ціни в громадському транспорті зросли на 2%. Подорожчав мобільний зв'язок - на 2,3%. Медицина теж "змінила прайс": амбулаторні послуги зросли на 2%, а ліки в аптеках – на 1,7%.

Нагадаємо, РФ останнім часом б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів.