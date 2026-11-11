Росіяни атакували селище на Запоріжжі: виникли пожежі, шестеро постраждалих
Увечері 10 листопада російські війська атакували одне із селищ Запорізького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок ворожої атаки травмувалися шестеро людей. Постраждалим надають необхідну меддопомогу.
Виникли пожежі в житлових будинках та інших спорудах. Під час гасіння однієї з пожеж рятувальники деблокували двох травмованих жінок та доправили їх до лікарні.
За різними адресами рятувальники ліквідували пожежі в чотирьох пошкоджених приватних будинках та квартирі на третьому поверсі багатоповерхівки. Також горіли фасад магазину та колесо напівпричепа.
На місцях ударів працювали екстрені служби.
Нагадаємо, 10 листопада у Дніпрі внаслідок російського удару по підприємству критичної інфраструктури загинули двоє людей, ще щонайменше четверо дістали поранення.