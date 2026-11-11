Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок ворожої атаки травмувалися шестеро людей. Постраждалим надають необхідну меддопомогу.

Виникли пожежі в житлових будинках та інших спорудах. Під час гасіння однієї з пожеж рятувальники деблокували двох травмованих жінок та доправили їх до лікарні.

За різними адресами рятувальники ліквідували пожежі в чотирьох пошкоджених приватних будинках та квартирі на третьому поверсі багатоповерхівки. Також горіли фасад магазину та колесо напівпричепа.

На місцях ударів працювали екстрені служби.

Нагадаємо, 10 листопада у Дніпрі внаслідок російського удару по підприємству критичної інфраструктури загинули двоє людей, ще щонайменше четверо дістали поранення.