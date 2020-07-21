"Луцькому терористу" проведуть психологічну експертизу

Після експертизи йому оберуть запобіжний захід

Після експертизи йому оберуть запобіжний захід

Глава МВС Арсен Аваков назвав затриманого в Луцьку терориста психічно невріноваженою людиною, “яка намалювала у голові свій світ і помсту йому”.

Про це пише RegioNews з посиланням на Факти ICTV.

Аваков також заявив, що зловмисник Максим Кривош планував злочин і у нього були спільники. Одного з них вже затримали у Харкові.

Зі свого боку заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що Кривошу проведуть психологічну експертизу і оберуть йому запобіжний захід.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про своїх вимогах.

Також у МВС повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривали переговори з терористом, який захопив автобус.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист з Луцька не лікувався у психлікарні.

Правоохоронці продовжують вести переговори з терористом, на місце події виїхала його дружина. До цього він не дозволяв передавати заручникам воду і продукти.

Близько години тому одному з поліцейських терорист дозволив підійти до автобуса і передати воду.

Год. тому "Луцький терорист" відпустив перших трьох заручників.

Слідом за цим президент Зеленський у соцмережі розмістив звернення з закликом дивитися фільм "Земляни", як того вимагав терорист.

Годину тому "Луцький терорист" здався і відпустив заручників .