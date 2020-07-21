"Луцькому терористу" проведуть психологічну експертизу
Глава МВС Арсен Аваков назвав затриманого в Луцьку терориста психічно невріноваженою людиною, “яка намалювала у голові свій світ і помсту йому”.
Про це пише RegioNews з посиланням на Факти ICTV.
Аваков також заявив, що зловмисник Максим Кривош планував злочин і у нього були спільники. Одного з них вже затримали у Харкові.
Зі свого боку заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що Кривошу проведуть психологічну експертизу і оберуть йому запобіжний захід.
Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.
У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про своїх вимогах.
Також у МВС повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривали переговори з терористом, який захопив автобус.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист з Луцька не лікувався у психлікарні.
Правоохоронці продовжують вести переговори з терористом, на місце події виїхала його дружина. До цього він не дозволяв передавати заручникам воду і продукти.
Близько години тому одному з поліцейських терорист дозволив підійти до автобуса і передати воду.
Год. тому "Луцький терорист" відпустив перших трьох заручників.
Слідом за цим президент Зеленський у соцмережі розмістив звернення з закликом дивитися фільм "Земляни", як того вимагав терорист.
Годину тому "Луцький терорист" здався і відпустив заручників .