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11 листопада 2026, 07:21

Україна, США та Росія за столом переговорів: Зеленський розкрив деталі зустрічі

11 листопада 2026, 07:21
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Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
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Українська, американська та російська делегації провели тристоронні переговори, під час яких обговорили гуманітарні питання, звільнення полонених і гарантії безпеки для України

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні, передає RegioNews.

За словами Зеленського, тристоронній формат був конструктивним і змістовним. Окрему увагу учасники приділили можливим гуманітарним крокам. Президент наголосив, що звільнення полонених залишається пріоритетом України.

Також сторони детально обговорили зміст гарантій безпеки для України та механізми їхнього довготривалого функціонування. Йдеться про створення реальних інструментів, які унеможливлять повторення війни.

Крім того, під час переговорів порушили питання необхідності деескалаційних кроків.

Зеленський повідомив, що визначив для української делегації чіткі завдання на подальший діалог. Наступний раунд тристоронніх переговорів запланований на 11 листопада. Також українська команда продовжить контакти з представниками президента США та європейськими партнерами.

"Головне – реально наблизити мир, і з українського боку буде тільки продуктивна, якісна, чесна робота", – наголосив президент.

Глава держави подякував американській стороні за організацію переговорів, а Об'єднаним Арабським Еміратам – за надання майданчика для зустрічей.

Як відомо, перший день тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в ОАЕ тривав чотири години.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав зустріч "дуже продуктивною". Водночас він наголосив, що досягнення домовленостей потребуватиме додаткової роботи й не відбудеться протягом найближчих 24 годин.

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