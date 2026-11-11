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11 листопада 2026, 07:36

На Херсонщині ще 34 населені пункти опинилися у критичному стані, – Прокудін

11 листопада 2026, 07:36
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області 34 населені пункти перебувають у критичному стані. Ситуація там подібна до тієї, що склалася в Олешках

Про це заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у подкасті "Кляті питання" "Української правди", передає RegioNews.

За його словами, йдеться про населені пункти, розташовані в 20-кілометровій зоні на лівому березі Дніпра. Серед них – Рибальче, Збурівка, Нова Збурівка, Гола Пристань та інші села вздовж річки аж до Великої Лепетихи.

"У нас таких сіл ще 34, критичних. А 58 – середньої критичності, які саме у 20-кілометровій зоні з лівого берега. І сказати, що нам потрібно рятувати звідти людей, це нічого не сказати. Там реально така ж ситуація, як в Олешках", – наголосив Прокудін.

Очільник ОВА зазначив, що в цих населених пунктах люди стикаються з серйозними проблемами: немає газу та електроенергії, є перебої з водопостачанням, доставкою продуктів і гуманітарної допомоги.

Прокудін також застеріг, що після завершення літа ситуація для місцевих жителів може ускладнитися. Люди певний час зможуть виживати завдяки власним городам, однак попереду складна зима.

"Там уже проблеми з усім. Там немає газу, немає світла, проблеми з водою, з доставкою їжі, гуманітарною допомогою. (...) Далі – зима буде дуже тяжка", – заявив він.

Довідка: Російські війська окупували значну частину Херсонської області після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. 11 листопада 2022 року ЗСУ звільнили Херсон і правобережну частину регіону. Водночас лівобережжя області залишається під російською окупацією.

Нагадаємо, 31 жовтня завершилася гуманітарна операція з евакуації жителів тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині.

Україна не розголошувала офіційні цифри щодо кількості громадян, які повернулися на підконтрольну територію, та тих, хто виїхав на територію, контрольовану Росією, у межах домовленостей із російською стороною. Відомо лише, що серед врятованих – 94-річна людина та дитина віком трохи більше року.

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