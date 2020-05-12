Фігурантам справи про плівки Єрмака спалили мотоцикл і кинули в авто гранату

За ніч синхронно відбулося два напади на майно викривачів Дениса Єрмака

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За ніч синхронно відбулося два напади на майно викривачів Дениса Єрмака

У ніч із 11 на 12 травня невідомі здійснили підпал мотоцикла Дмитра Штанька і кинули гранату в автівку Сергія Шумського, які звинувачують брата керівника офісу президента в торгівлі державними посадами, і раніше подали заяви в поліцію.

Про це повідомляє видання "Бабель" із посиланням на слова потерпілих, передає RegioNews.

Як розповів "Бабелю" Дмитро Штаньк, близько першої години ночі його сусіди помітили, що горить його мотоцикл.

Мотоцикл згорів. Я викликав поліцію, приїхала слідчо-оперативна група, мене допитали. Ми виявили, що є декілька свідків, зараз я їду на допит", — сказав Штанько.

Підпал мотоцикла невідомим був записаний камерою відеоспостереження.

Штанько пов'язує підпал із справою про плівки Єрмака, а також безпосередньо із тим, що він спільно із Шумським 11 травня проходив поліграф по цій справі.

Ще один викривач брата Андрія Єрмака, Сергій Шумський повідомив, що в ніч на 12 травня, приблизно в той же час невідомі кинули в його машину гранату.

Він зазначає, що близько 1 години 30 хвилин ночі працівники поліції подзвонили в його двері і спитали, чи є він власником автомобіля, і повідомили про інцидент.

Виявилося, що молодий чоловік, який був у чорному одязі з балаклавою на обличчі, підійшов до мого автомобіля, розбив скло на місці водія і кинув туди гранату", - повідомив Шумський.

Він додав, що декілька місцевих мешканців намагалися затримати злочинця, однак йому вдалося втекти.

Сусіди повернулись назад у двір, і побачили у моїй машині гранату. Викликали поліцію, вибухотехніків, приїздила кінологічна служба, начальник райвідділу поліції", - додав Шумський.

Граната не вибухнула, бо в ній залишилася чека. Покищо він не може сказати точно, чи це було зроблено навмисно, чи через помилку.

Коментуючи напади, Шумський також пов’язує інцидент із справою Єрмака, і запевняє, що такі дії матимуть лише зворотній ефект.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.

Пізніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив факти брехні та маніпуляції керівника офісу президента Андрія Єрмака стосовно відкриття кримінальних справ.

Петиція із вимогою звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака, яка була опублікована на сайті глави держави, уже набрала необхідну кількість голосів.

Справу про торгівлю державними посадами братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака було передано з НАБУ до Нацполіції .