Торгівля посадами в "Енергоатомі": Гео Лерос опублікував нові документи

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував докаументи, в яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис рекомендує призначити Купчака в державне підприємство "Енергоатом"

Фото: скріншот відео

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував докаументи, в яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис рекомендує призначити Купчака в державне підприємство "Енергоатом"

Відповідні документи він опублікува у Facebook , передає RegioNews.

В них йдеться про те, що Денис Єрмак офіційно звертався щодо призначення на посаду президента НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака.

"Надаю факти корупції по призначенню Купчака на Енергоатом.

Подивіться уважно, хто його лобіював в офіційному зверненні на Прем'єр Міністра, що відповідає відео, яке я також додаю, де люди, пов'язані з Денисом, обговорюють як візьмуть з Купчака за посаду 5 (схоже, що мільйонів)", - написав він.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Пізніше Гео Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.

Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса.

30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР.

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.