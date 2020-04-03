"Плівки Єрмака": Лерос прийшов на допит, ДБР підготувало "сюрприз"
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на адвоката нардепа Масі Найєма.
За його словами, Лерос йшов на допит по одному кримінальному провадженню, як було вказано в повістці, а по факту виявилося, що до нього додали ще три.
"Ми прибули на допит, на який нас покликали повісткою по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень - ред.) ККУ. Так було вказано в повістці. По факту нам повідомили, що вчора об’єднали кримінальні провадження і тому додали наступні статті: 328 (розголошення держтаємниці - ред.), 344 (втручання у діяльність державного діяча - ред.) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство - ред.) ККУ", - написав адвокат.
Як зазначив Найєм, під час допиту він заявив клопотання про перенесення допиту на підставі ст. 135 (порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні - ред.) КПКУ.
Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.
Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.
Також стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.
САП відкрила кримінальне провадження за зверненням Гео Лероса, а ДБР розслідує кримінальну справу за чотирма статтями и викликало Лероса на допит, який призначений на 3 квітня.
Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.
31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".
1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки.
У свою чергу, нардепи СН вимагають від правоохоронних органів перевірити факти в оприлюднених відео і притягнути винних до відповідальності, а не самого нардепа.Також "слуги" просили Зеленського зібрати фракцію для обговорення відеозаписів.
СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.
2 квітня Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками комітетів від фракції "Слуга народу", в ході якої обговорювали опубліковані відеозаписи. За даними ЗМІ, гарант назвав Лероса аферистом і став на бік Єрмака.
Фракція "Слуга Народу" вимагає від правоохоронців об’єктивного та неупередженого розслідування всіх обставин ситуації навколо записів.
- 13:12 03 квітня Кабмін затвердив жорсткий карантин для українців
- 13:07 03 квітня Коронавірус на Донбасі: останні новини
- 13:02 03 квітня Влада Житомира розказала, скільки витрачає на одного хворого коронавірусом
- 12:54 03 квітня На Чернігівщині троє чоловіків викачували нафту із недіючої свердловини
- 12:48 03 квітня Шмигаль розказав, як і коли будуть відміняти карантин
- 12:25 03 квітня Коронавірус в Києві: число хворих зросло, серед них - двоє неповнолітніх
- 19:16 02 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 14:00 31 березня Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
- 20:22 31 березня "Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів