"Плівки Єрмака": Лерос прийшов на допит, ДБР підготувало "сюрприз"

Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос прийшов сьогодня, 3 квітня, на допит до Державного бюро розслідувань

Фото: Facebook/Masi Nayyem

Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос прийшов сьогодня, 3 квітня, на допит до Державного бюро розслідувань

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на адвоката нардепа Масі Найєма.

За його словами, Лерос йшов на допит по одному кримінальному провадженню, як було вказано в повістці, а по факту виявилося, що до нього додали ще три.

"Ми прибули на допит, на який нас покликали повісткою по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень - ред.) ККУ. Так було вказано в повістці. По факту нам повідомили, що вчора об’єднали кримінальні провадження і тому додали наступні статті: 328 (розголошення держтаємниці - ред.), 344 (втручання у діяльність державного діяча - ред.) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство - ред.) ККУ", - написав адвокат.

Як зазначив Найєм, під час допиту він заявив клопотання про перенесення допиту на підставі ст. 135 (порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні - ред.) КПКУ.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.

Також стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.

САП відкрила кримінальне провадження за зверненням Гео Лероса, а ДБР розслідує кримінальну справу за чотирма статтями и викликало Лероса на допит, який призначений на 3 квітня.

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки.

У свою чергу, нардепи СН вимагають від правоохоронних органів перевірити факти в оприлюднених відео і притягнути винних до відповідальності, а не самого нардепа.Також "слуги" просили Зеленського зібрати фракцію для обговорення відеозаписів.

СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

2 квітня Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками комітетів від фракції "Слуга народу", в ході якої обговорювали опубліковані відеозаписи. За даними ЗМІ, гарант назвав Лероса аферистом і став на бік Єрмака.

Фракція "Слуга Народу" вимагає від правоохоронців об’єктивного та неупередженого розслідування всіх обставин ситуації навколо записів.