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29 березня 2020, 14:34 28

Брат Єрмака "торгує" державними посадами, - нардеп

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29 березня 2020, 14:34 28
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Народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОПУ Дениса Єрмака обговорює продаж певних посад в органах влади
Андрій Єрмак. Фото: Прямий
Народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОПУ Дениса Єрмака обговорює продаж певних посад в органах влади

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса в Facebook.

У відеозаписах на сторінці нардепа чоловік, схожий на брата глави офісу президента України Андрія Єрмака, Денис Єрмак, веде переговори про працевлаштування на посади в органах державної влади.

"Відеодокази, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку, ну і звичайно заробіток на державі", - йдеться в дописі.

Київ пам'ятає героїв, через які столиця перетворилася в місто кіосків і нелегальних парковок, кіноіндустрія пам'ятає дрібних шахраїв, які кидали всіх, хто не міг постояти за себе, а зараз країна з жахом дивиться, як дерибанять Україну, а що залишиться, віддадуть країні поребрика, наголошує Лерос.

"Це все ланки одного ланцюга, одне барижне ДНК, яке знищує все живе, залишаючи виїжджену землю. Андрій Борисович, ти ворог України і тобі краще піти, поки по-хорошому.", - закликає нардеп.

" - 45 мільйонів. Я гроші бачив, але мені дуже подобається ця сума.

- Приїде брат, я приїду на Банкову, ми все грунтовно обговоримо", - йдеться у відео.

В інших відео фігурують посади на Київській митниці, в Мінінфраструктури, Укрзалізниці.

Сам Ермак досить швидко зреагував на звинувачення і заявив, що звернеться із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань через відео, яке розповсюдив нардеп від СН Гео Лерос.

Нагадаємо, Ексзаступник глави Київської ОДА Міщенко помер від COVID-19. Колишній посадовець тиждень боровся за життя.

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