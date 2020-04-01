Брат Єрмака визнав, що записи Гео Лероса справжні

Брат керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Денис визнав достовірність і справжність відеозаписів, які опублікував нардеп Гео Лерос, і на яких він торгує державними посадами

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Брат керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Денис визнав достовірність і справжність відеозаписів, які опублікував нардеп Гео Лерос, і на яких він торгує державними посадами

Про це свідчить допис Дениса Єрмака у Facebook, передає RegioNews.

За версією Єрмака, він у якості керівника громадської організації займався збором ідей для змін, і ці ідеї мали б впроваджуватися в державі.

"Розуміючи, що в нашій країні дуже багато розумних, конструктивних людей, які хочуть та можуть щось змінити на краще – я придумав ідею створення Бюро, яке б збирало ідеї та пропозиції, відбирало б найкращі та займалося адаптацією та всебічною перевіркою цих проектів, ідей та пропозицій та подавало б згідно до чинного законодавства до органів державної влади", — написав він.

Крім того, брат глави Офісу президента опублікував посилання на сайт цієї нібито громадської організації, який насправді знаходиться в розробці.

"На плівках я зустрічаюсь із різними людьми, які пропонують різноманітні проекти та ідеї, а також висвітлюють існуючі проблеми і корупційні схеми, які є в відповідних структурах", — виправдовується він.

Він сказав, що насправді нібито живе з батьками і заробляє близько 12 тисяч гривень, а відеозаписи, на яких він обговорює хабарі за посади, називає спрямованою атакою.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Пізніше Гео Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.

Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса.

30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР.

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував документи, в яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис рекомендує призначити Купчака в державне підприємство "Енергоатом".