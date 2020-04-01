"Плівки Єрмака": СБУ відкрила провадження за фактом незаконного прослуховування
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Для встановлення об’єктивної істини та притягнення винних осіб до відповідальності, під час досудового слідства Головним слідчим управлінням СБ України народному депутату Гео Леросу та іншим особам направлено повістку про виклик на допит в якості свідка у кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні.
Водночас у пресслужбі не повідомили, кому ще були направлені повістки, окрім Лероса.
В СБУ тільки підтвердили, що сьогодні, 1 квітня, з метою вручення повістки правоохоронці прибули за місцем проживання Гео Лероса, "однак він відмовився особисто отримати повістку про виклик та запропонував звернутися до його адвоката".
Триває досудове слідство у кримінальному провадженні.
Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.
Пізніше Гео Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.
Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.
САП відкрила кримінальне провадження за зверненням Гео Лероса.
30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника ОП розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР, який призначений на 3 квітня.
Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.
31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".
1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки.
У свою чергу, нардепи СН вимагають від правоохоронних органів перевірити факти в оприлюднених відео і притягнути винних до відповідальності, а не самого нардепа.
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