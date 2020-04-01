"Плівки Єрмака": до Лероса раптово нагрянула СБУ

До нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса, який оприлюднив скандальні відеозаписи з братом глави Офісу президента Денисом Єрмаком, додому 1 квітня приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки

Фото: R. Pilipey

До нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса, який оприлюднив скандальні відеозаписи з братом глави Офісу президента Денисом Єрмаком, додому 1 квітня приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки

Як передає RegioNews, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Приїхало СБУ за адресою мого мешкання. Єрмак, коли мені чекати ГБР, і прокуратуру? І скажи, щоб бахіли брали", - написав нардеп.

За його словами, наразі його вдома немає, а до СБУ поїхав його адвокат.

"Upd: говорять, приїхали додому повістки вручати, але вдома мене немає, я за молоком поїхав. Адвокат поїхав до них", - додав Лерос.

Приїзд співробітників СБУ підтвердив і адвокат нардепа Масі Найєма.

"Спокійно поговорили із ними. Мета - вручити три повістки на допит на різні дати, починаючи із 03 квітня 2020 року. Оскільки зараз за тією адресою прибути ані я, ані Гео не зможемо, то домовились, що увечорі ми прийдемо самі до СБУ, щоб отримати повістки", - написав він.

При цьому він зауважив, що такої шаленої швидкості роботи СБУ він ще не бачив.

"Нагадує голосування ВРУ за кума П. Порошенко, Ю. Луценко: коли дуже треба, то можуть же", - підкреслив Найєм.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Пізніше Гео Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.

Пізніше стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса.

30 березня стало відомо, що ДБР за фактом розповсюдження відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака розслідує кримінальну справу за чотирма статтями, а Гео Лероса викликали на допит в ДБР.

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував документи, в яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис рекомендує призначити Купчака в державне підприємство "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів.