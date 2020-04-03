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03 квітня 2020, 21:08 4

Детективи НАБУ допитали брата Єрмака та взяли зразки його голосу

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03 квітня 2020, 21:08 4
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Детективи Національного антикорупційного бюро в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака
Фото: Facebook
Детективи Національного антикорупційного бюро в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака

Про це в коментарі виданню "Укрінформ" повідомив адвокат Дениса Єрмака Іван Холондович, передає RegioNews.

За його словами, допит відбувся в рамках провадження щодо корупційних злочинів під час призначення на посади в органах державної влади.

Адвокат Дениса Єрмака розповів, що його підзахисного допитували у цій справі як свідка, також у нього відібрали для експертизи зразки голосу.

"У НАБУ відбувся допит Дениса Єрмака, який тривав дві години", - сказав він.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.

Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.

Також стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.

САП відкрила кримінальне провадження за зверненням Гео Лероса, а ДБР розслідує кримінальну справу за чотирма статтями и викликало Лероса на допит, який призначений на 3 квітня.

Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".


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