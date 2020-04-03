Детективи НАБУ допитали брата Єрмака та взяли зразки його голосу
Про це в коментарі виданню "Укрінформ" повідомив адвокат Дениса Єрмака Іван Холондович, передає RegioNews.
За його словами, допит відбувся в рамках провадження щодо корупційних злочинів під час призначення на посади в органах державної влади.
Адвокат Дениса Єрмака розповів, що його підзахисного допитували у цій справі як свідка, також у нього відібрали для експертизи зразки голосу.
"У НАБУ відбувся допит Дениса Єрмака, який тривав дві години", - сказав він.
Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.
Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.
Також стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.
САП відкрила кримінальне провадження за зверненням Гео Лероса, а ДБР розслідує кримінальну справу за чотирма статтями и викликало Лероса на допит, який призначений на 3 квітня.
Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.
31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".
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