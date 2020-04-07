Гео Лерос опублікував факти брехні Єрмака

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив факти брехні та маніпуляції керівника офісу президента Андрія Єрмака стосовно відкриття кримінальних справ

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив факти брехні та маніпуляції керівника офісу президента Андрія Єрмака стосовно відкриття кримінальних справ

Про це він повідомив в Facebook, передає RegioNews.

"На фракції депутати запитали у Єрмака, чому він мені мстить кримінальними справами, на що він вам всім збрехав при президенті, що справи відкриті на мене давно", - написав він.

Лерос в хронологічному порядку навів факти, де Андрій Єрмак каже не правду і займається маніпуляціями:

"19 березня 2020 виходить моє інтерв'ю "Слуга народу" Гео Лерос: "Визнання терористів і здача національних інтересів для нашої партії неприйнятні", 20 березня 2020 мене за це інтерв'ю звільняють з посади радника президента. В цей же день глава офісу дає команду СБУ нарити на мене що завгодно і відкрити справи", - пише він.

За словами нардепа, 24 березня 2020 року старший лейтенант СБУ Михайло Ляхович написав рапорт своєму начальнику із звинуваченнями щодо муралу 2016 року, а 25 березня 2020 року лист з СБУ було направлено в ДБР.

"26 березня 2020 ДБР відправляє повідомлення на ім'я Генерального прокуратора. І вуаля, можна за депутатом вести стеження, змушувати ходити на допити, як на роботу і поступово робити слухняним", - зазначає Гео Лерос.

Він закликав своїх опонентів перед тим, як робити брехливі заяви, думати про їх наслідки, і додав, що це також стосується генпрокурорки Ірини Венедіктової.

На підтвердження своїх аргументів Лерос опублікував відповідні документи.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.